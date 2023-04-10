В Кремле рассказали, допускают ли 'пасхальное перемирие' в Украине, и высказались о параде 9 мая в Москве

Накануне очередного религиозного праздника государство-террорист Россия вновь поднимает в своем информационном пространстве тему так называемого "перемирия". В Кремле уже озвучили возможность прекращения огня на Пасху.

Видео дня

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что инициативу о "пасхальном перемирии" с Украиной пока никто не выдвигал. Об этом сообщают кремлевские пропагандистские СМИ.

Спикер главного военного преступника России заявил, что предыдущие инициативы РФ столкнулись с якобы нежеланием Украины следовать такому режиму.

На вопрос пропагандистов видит ли Кремль смысл в таком "перемирии" путинский пресс-секретарь не ответил. В то же время он заявил, что "Страстная неделя только началась", намекнув, что инициатива о так называемом "перемирии" может возникнуть.

"Давайте не забывать, что Москва уже выдвигала инициативы сама, придерживалась этого, но сталкивалась с нежеланием киевского режима следовать такому режиму", – цинично соврал Песков.

Также его спросили, собирается ли Кремль вслед за региональными властями отменять парад на 9 мая на Красной площади. На это Песков заявил, что парад в Москве планируется и готовится. В то же время он добавил, что решения по мероприятиям в регионах будут принимать губернаторы, исходя из соображений безопасности.

Напомним, в российском Курске отказались от проведения парада на 9 мая в текущем году "из соображений безопасности". Ранее такое решение уже приняли в Белгороде. Курский губернатор добавил, что на данный момент формат проведения акции "Бессмертный полк" не определен.

Ранее Песков заявил, что перспектив для мирного урегулирования ситуации в Украине пока не наблюдается. Потому других путей для России, кроме продолжения "СВО", пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Песков заявил представителям российской элиты, что война, которую Россия развязала в Украине, затянется надолго. В этой связи он предупредил их, чтобы готовились к худшему;

– также спикер Кремля призвал россиян объединиться вокруг президента. Он отметил, что это поможет государству-агрессору в "гибридной войне", которую якобы ведут против РФ страны Запада.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!