В Кривом Роге российская ракета убила маму с дочкой, отец выжил: что известно о погибших

Российские военные нанесли ракетный удар по жилому дому и учебному заведению в Кривом Роге. Уже известно о шести погибших и 75 раненых. Среди погибших 45-летняя Наталья Васковская и ее 10-летняя дочь Даша. Глава семьи чудом выжил – он этой ночью уехал в командировку.

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Погибли мама с дочкой

31 июля российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате разрушен подъезд 9-этажного жилого дома. Известно о пяти погибших. Среди них 45-летняя Наталья Васковская и ее 10-летняя дочь Даша.

Наталья родом из села Авангард, что неподалеку от Кривого Рога. Там живут ее родители. Там Наталья окончила школу, потом вышла замуж и переехала в город.

"Наталья работала директором частной компании. Она любила путешествовать, любила свою семью, друзей, родных. Она и сама всегда была хорошим другом. Всегда могла найти правильные и мудрые слова поддержки", – рассказала о ней подруга.

Знакомые говорят о Наталье, что она была красивой, доброй, вежливой и очень отзывчивой. Всегда с улыбкой, всегда бодрая.

Глава семьи уехал в командировку

Даша была единственным ребенком в семье, очень долгожданным. Родители в ней души не чаяли.

Училась в школе рядом с домом. До войны занималась танцами, была хорошей ученицей. Она, как и мама, была хорошим и надежным другом.

Супруг Натальи в ночь перед ракетным ударом уехал в командировку. О гибели родных он узнал по телефону.

У Натальи, кроме мужа, остались родители, брат с невесткой, племянница. После взрыва родители приехали к дому и очень плакали.

Всего 31 июля в Кривом Роге погибли шесть человек, ранены 75. Из них 22 находятся в больнице.