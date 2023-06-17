В Крыму и на Херсонщине оккупантов госпитализируют с подозрением на холеру: партизаны рассказали подробности

У российских оккупантов возникла новая проблема из-за подрыва Каховской ГЕС. Военнослужащие РФ в Крыму и на оккупированной части Херсонщины массово попадают в госпитали с подозрением на холеру.

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Об этом сообщает партизанское движение "Атеш" в Telegram, ссылаясь на своих информаторов. По их данным, несколько захватчиков с такими симптомами уже погибло.

В связи с этим целые подразделения "второй армии мира" с Херсонского направления, расположенные вдоль Северо-Крымского канала, теряют свою боеспособность, так как большое количество военных вывозят в тыл для лечения.

Скорее всего, проблемы со здоровьем у оккупантов возникают из-за использования воды из открытых источников. Им приходится брать воду оттуда, так как с подвозкой бутилированной или просто очищенной воды в армии РФ часто бывают трудности.

"Подрыв Каховской дамбы нанес колоссальный урон природе, вскрыв множество болезней о которых мы еще услышим", – сказано в сообщении.

В "Атеш" призвали жителей Херсонщины и Крыма быть внимательными с водой, которую они пьют и используют для приготовления еды.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Херсонской области в воде зафиксировали холерную и кишечную палочки после подрыва войсками РФ Каховской гидроэлектростанции. Вспышек болезней пока нет.

– Учитывая опасность, на юге страны будут делать быстрые тесты для первичной диагностики холеры. Такими наборами для определения болезни и лечения пациентов обеспечили определенных врачей на Херсонщине и Николаевщине.

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