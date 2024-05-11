В Крыму партизаны разведали месторасположение техники РФ и вражескую нефтебазу. Фото и видео

Во временно захваченном Россией Крыму украинские партизаны обнаружили место расположения военной техники оккупантов и вражескую нефтебазу. Они расположены в населенном пункте Гвардейское в Симферопольском районе.

Об этом сообщило военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" в Telegram в пятницу, 10 мая. Патриоты сделали снимки техники и нефтебазы и отметили, что они могут стать целью для Сил обороны Украины.

По словам агентов, техники у войск страны-агрессора стало совсем мало. В Гвардейском захватчики держат машины связи, технику перевоза нефтепродуктов и КАМАЗы для перевоза личного состава.

Территория, где находится техника оккупантов, охраняется, на месте ходят патрули, но они, как отмечается, "не особо внимательны к окружающей среде".

В "Атеш" отметили, что нефтебаза полностью целая, и в будущем может быть поражена украинскими военными.

Координаты объекта: 45.1170354, 34.0307767 ; 45.1170354, 34.0307767.

"Проблемы с топливом и техникой у оккупантов ощутимо заметны, как на полуострове, так и на других оккупированных территориях. Особенно, когда фактически каждый день, СОУ поражают НПЗ даже в отдаленных уголках РФ", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ростове-на-Дону (РФ) партизаны разведали фактическое местонахождение вражеской нефтебазы, а также схему поставок нефтепродуктов на объект. Эта база снабжает российские оккупационные войска, воюющие против Украины.

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