В Крыму партизаны взорвали часть железной дороги: оккупанты уже остановили движение ряда поездов. Фото

Во временно оккупированном Крыму активизировалось партизанское движение – была взорвана часть железной дороги. Российские оккупанты уже остановили поезда.

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Фото с места событий уже разлетелись по сети. Важно отметить, что данный железнодорожный узел находится недалеко от города Симферополь.

В Крыму партизаны подорвали часть железной дороги. По информации росСМИ, в результате взрыва повреждена часть железной дороги в районе села Почтовое, что в 12 километрах от станции "Симферополь".

Движение составов на ветке остановлено.

Ответственность за это событие на себя взяло партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш", которое действует на оккупированном полуострове.

"Успешно ликвидирована часть железнодорожного полотна в районе села Почтовое, недалеко от оккупированного Симферополя", – говорится в сообщении.

Было отмечено, что поезда не смогут проехать по данному участку и перевезти грузы.

"На фото: причина (взрывное устройство) и следствие (результат работы этого устройства). Выражаем благодарность мужественным железнодорожникам-активистам АТЕШ", – добавлено в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном страной-агрессором Россией Крыму активисты устроили новую смелую акцию. Партизаны напомнили оккупантам, что это украинский полуостров и он скоро вернется домой. Участники движения "Желтая лента" в очередной раз расклеили открытки, создали граффити и развесили свои символы – желтые ленты – в самых крупных городах Крыма – Симферополе и Севастополе.

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