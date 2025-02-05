В Крыму российский солдат "разбил в хлам" Су-25СМ3, врезавшись в него на КамАЗе, и поплатился

На аэродроме в оккупированном Симферополе российский солдат-призывник на КАМАЗе протаранил штурмовик Су-25СМ3. В результате этого самолет был разбит практически до основания.

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Как сообщили в Telegram-канале "Крымский ветер", самолет "получил повреждения, не позволяющие его дальнейшее использование по назначению". Ущерб Минобороны РФ от потери этого воздушного судна составляет 386,8 млн руб.

Военнослужащий из Челябинской области Александр Эрлих, у которого отсутствует водительское удостоверение, перегонял грузовик из одной зоны стоянки в другую, но, превысив скорость, столкнулся со штурмовиком. В это время самолет буксировал на жесткой сцепке автомобиль УРАЛ АПА-5Д.

После инцидента воинская часть оказалась лишена возможности выполнять боевые задачи по назначению, поскольку резервных воздушных судов этого типа у них нет.

Российский солдат предстал перед судом за свои действия и был приговорен к году лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Военная прокуратура подала гражданский иск, в котором требовала Эрлиха выплатить 10 млн. рублей, а суд частично удовлетворил его. Сам военнослужащий просил снизить размер ущерба до 300 тысяч рублей. Апелляционный суд оставил приговор в силе.

Как сообщал OBOZ.UA, российские власти ввели сплошной паспортный контроль на въезде в оккупированный Крым через Керченский мост. Такое решение связано с указом Владимира Путина о повышении уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае.

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