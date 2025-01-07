В Курске был атакован важный военный объект России – ЦПД

Украинские воины продолжают наносить удары по законным целям на территории РФ. На этот раз "бавовна" посетила российский Курск.

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Атаковали Силы обороны "важный военный объект". Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"В Курске был атакован важный военный объект", – говорится в сообщении.

Коваленко не уточнил, о каком именно объекте идет речь, не указал он и дату атаки.

Однако свое сообщение руководитель ЦПД сопроводил видео с камеры наблюдения, зафиксировавшей мощный взрыв в Курске. На нем указано время съемки: 20:09 (19:09 по Киеву) 5 января 2025 года.

В местных курских пабликах оно распространялось в тот же вечер с уточнением, что происходит "массированный налет БпЛА с нескольких сторон". При этом взрыв, зафиксированный камерой, российские пропагандисты назвали "звуками сбивания".

Напомним, накануне, 6 января, в Ростовской области РФ поднялся дым в районе складов химкомбината, производящего топливо для ракетных двигателей. Они расположены в Каменске-Шахтинском. До этого в районе комбината во время ракетной опасности раздался взрыв.

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