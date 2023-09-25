В Курске и Белгороде раздались взрывы: первые подробности. Видео

Вечером 25 сентября в российских городах Курске и Белгороде прозвучали уже традиционные звуки взрывов. В результате запуска десятков боевых дронов работали системы ПВО, а на улицах звучали сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы. Россияне публиковали звуки, которые раздавались за окном, не скрывая ужаса (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Над Курском было замечено десять беспилотников. Часть из них была сбита ракетами ПВО РФ.

Аналогичная ситуация была замечена и в Белгороде. Туда были запущены семь ударных беспилотников, жители города бегут в укрытия.

"Средствами ПВО уничтожено семь украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ", – докладывают админы местных пабликов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 сентября беспилотник атаковал административное здание в центре Курска. Местные власти утверждают, что незначительные повреждения получила крыша объекта.

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