В Курске новая поставка ''хлопка'': в районе аэропорта прогремели взрывы. Видео

22 марта вечером российские СМИ сообщили об очередном взрыве в Курске. По их данным, хлопок произошел в районе аэропорта.

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Видео, на котором запечатлен момент взрыва, распространилось в сети. Примечательно, что российские пропагандисты заявляют об "использовании сверхзвуковых самолетов ВСУ для нанесения ударов по территории РФ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Звук мощного взрыва прогремел на северо-западе Курска. Что точно это было — неизвестно. Не исключено, что звук перехода самолёта на сверхзвук. По нашим данным, ни разрушений, ни пострадавших в городе нет — обстановка спокойная", – заявляют местные Telegram-каналы.

Еще одной из версий российских оккупантов о причине взрыва стала "атака дронами".

"В Курсе звук, похожий на взрыв, раздался в районе аэродрома. Предположительно атака дронов", – пишут в росСМИ.

При этом, власти Курской области опровергли информацию, которая начала распространятся по соцсетям, о якобы взрыве в областном центре.

"Происшествия в воздухе и на земле не зафиксированы", – сообщили в региональном правительстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Плехово Курского региона российские партизаны заминировали ряд объектов. Они пообещали еще больше "подарков" путинским оккупантам и их приспешникам. Местных жителей, которые помогают российской армии, они призвали не выходить на работу в ближайшие две недели и присоединяться к ним.

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