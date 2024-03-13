В легионе 'Свобода России' показали, как минусуют технику войск Путина: видео ударов и спутниковые снимки рейда

В сети показали новые видео ударов по технике оккупанта. Кроме того, появились спутниковые снимки рейда.

Ролик опубликовали бойцы легиона "Свобода России". Отмечается, что эффективно сработали пилоты взвода "ГРОЗА" РУБпАК легиона.

Атака на технику оккупантов произошла с помощью дронов украинского производства. Были уничтожены две боевые машины десанта (БМД-2)

На спутниковых снимках рейда видны следы вчерашнего боя на пограничном пункте пропуска "Нехотеевка" на Белгородщине.

Накануне легион также опубликовал несколько новых видео, на которых, как утверждается, его бойцов сняли в поселке Теткино Курской области. В Минобороны РФ утверждали, что российские силы не допустили "нарушенных государственных границ".

Справка

Боевая машина десанта БМД-2 – основная боевая машина воздушно-десантных и аэромобильных войск советского производства. Гусеничная, бронированная, плавучая, авиатранспортабельная, десантируется парашютным, парашютно-реактивным и посадочными способами.

Основной особенностью новой боевой машины десанта в отличие от БМД-1 стал новый комплекс вооружения, который идентичен комплексу вооружения боевой машины пехоты БМП-2: 30-мм автоматическая пушка 2А42, 7,62-мм спаренный пулемет ПКТ и пусковая установка ("Конкурс") или 9М111 ("Фагот"). Кроме этого, был оставлен только один (правый) 7,62-мм курсовый пулемет ПКТ.

Напомним, утром 12 марта в Белгородской области пожаловались на "бавовну" и "танки ВСУ". Российские "военкоры" сообщали, что "идет бой".

Впоследствии в МО РФ заявили, что "нарушение государственной границы не допущено", и утверждали, что представителей российских добровольческих подразделений, воюющих на стороне Украины, на российской территории нет. В ответ российские добровольцы обнародовали кадры боев в населенных пунктах Белгородской и Курской областей, а также утверждали, что провели на российской территории ночь на 13 марта.