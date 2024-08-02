В лидерах – четыре города: полиция разоблачила 68 человек в поджогах техники военных и волонтеров

Начальник уголовного розыска Национальной полиции Вадим Дзюбинский заявил, что правоохранители разоблачили 68 человек, причастных к поджогам техники военнослужащих и волонтеров. Им грозит лишение свободы от трех лет до пожизненного заключения.

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Больше всего поджогов авто зафиксировано в Киеве, Одессе, Днепре и Харькове. Об этом он сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

"Нацполиция совместно с СБУ раскрыла 59 фактов поджогов автомобилей военнослужащих и разоблачила 68 человек в совершении этих преступлений", – отметил Дзюбинский.

По его словам, больше всего поджогов зафиксировано в Киеве, Одессе, Днепре и Харькове.

Преступления совершают лица всех возрастов, среди которых есть и несовершеннолетние. Их объединяет желание быстро заработать деньги. Поджоги выполняются по заказу представителей российских спецслужб. Чаще всего злоумышленников вербуют из-за объявлений о работе в интернете, в частности, через телеграмм-каналы. Анонимные администраторы предлагают денежное вознаграждение за выполнение поджогов.

Дзюбинский объяснил, что поджоги автомобилей военнослужащих квалифицируются как диверсия (ст. 113) и препятствование действиям ВСУ (ст. 114) Уголовного кодекса Украины. В случае тяжелых последствий эти действия могут квалифицироваться как терроризм. За такие преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы от трех лет до пожизненного заключения.

Напомним, 30 июля в Харькове разоблачили злоумышленника, поджегшего автомобиль украинского военнослужащего. Им оказался 18-летний молодой человек, которому сообщили о подозрении по факту умышленного повреждения чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

На днях также стало известно о том, что в Киеве трое неизвестных ночью подожгли машину военных, которую должны были отремонтировать в столице. Уничтоженный автомобиль использовался для эвакуации раненых на фронте бойцов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева неизвестный ночью поджег автомобиль военного. Машина была припаркована во дворе многоэтажного дома и отмечена соответствующей символикой.

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