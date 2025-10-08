72-я отдельная мотострелковая бригада (в/ч 13637 ВС РФ), известная своими "мясными штурмами", понесла огромные потери в Донецкой области. Также она стала одной из лидеров по уровню дезертирства – до конца 2024 года известно почти о тысяче военнослужащих, которые сбежали из подразделения.

Об этом сообщает проект "Хочу найти". Реальные потери бригады значительно больше – она воюет на Константиновском направлении, где количество убитых и пропавших без вести растет ежедневно. Установлены имена 994 погибших военных этой части.

Массовые потери в бригаде из-за провального руководства

72-ю ОМСБр создали в 2022 году в Оренбургской области РФ, но из-за больших потерь туда начали набирать людей со всей России. Основной причиной катастрофических результатов в боях называют "бездарное и бездушное командование". Из-за решения руководства эта бригада понесла тяжелые потери на Харьковщине, где фактически была уничтожена во время наступления Вооруженных сил Украины.

После этого часть пополнили мобилизованными и перебросили под Бахмут, однако и там ситуация повторилась – большие потери без всяких успехов. Впоследствии бригада воевала вблизи Клещеевки и Андреевки, где, по данным источника, "командиры положили почти всю пехоту нескольких батальонов, но так и не смогли добиться успеха".

"Мясные штурмы" продолжаются до сих пор

Сейчас командование продолжает бросать солдат в "мясные штурмы" на Константиновском направлении, несмотря на предыдущие катастрофические потери. Проект "Хочу найти" сообщает, что регулярно получает обновленные данные о погибших, пропавших без вести и пленных российских военных.

Другие подразделения с большими потерями

Похожая ситуация наблюдается и в ряде других российских частей, которые понесли значительные потери в боях против украинских войск:

114-я ОМСБр (в/ч 08818, в/ч 42038 ВС РФ),

132-я ОМСБр (в/ч 52892 ВС РФ),

9-я ОМСБр (в/ч 71443, ранее в/ч 08819),

1-я ОМСБр (в/ч 08801 и в/ч 41680),

5-я ОМСБр (в/ч 08805 и в/ч 41698),

110-я ОМСБр (в/ч 08826, в/ч 46200),

51-я бригада,

155-я ОБрМП (в/ч 30926),

35-я ОМСБр (в/ч 41659),

39-я ОМСБр (в/ч 35390 ВС РФ),

40-я ОБрМП (в/ч 10103 ВС РФ),

336-я ОБрМП (в/ч 06017 ВС РФ),

36-я ОМСБр (в/ч 06705 ВС РФ),

252-й МСП (в/ч 91711 ВС РФ),

228-й МСП (в/ч 22316 ВС РФ).

