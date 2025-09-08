В Лондоне на 'Саммите свободы' состоялся Украинский форум оборонных инноваций

В понедельник, 8 сентября, в столице Великобритании начался второй "Саммит свободы" – международная платформа, посвященная укреплению демократических союзов в сфере безопасности, обороны и технологий. В этом году особое внимание уделено Украине: в рамках мероприятия проходит Украинский форум оборонных инноваций, организованный при поддержке Национальной ассоциации украинской оборонной промышленности (NAUDI).

Об этом сообщили на Facebook-странице ассоциации.

Выступая на открытии форума, заместитель председателя NAUDI Сергей Высоцкий отметил уникальность украинской делегации – среди участников есть ветераны, которые непосредственно участвовали в боевых действиях.

"Это большая честь – быть рядом с теми, кто прошел настоящую войну. Иметь возможность поблагодарить этих людей – это высшая привилегия" – Сергей Высоцкий.

По его словам, цель визита украинской делегации – активизация диалога между оборонной промышленностью Украины и Великобритании. Он поблагодарил британскую сторону за "впечатляющую поддержку" и выразил надежду на новые контракты и партнерства в рамках выставки.

"Безопасность Украины – это и безопасность Европы. Мы должны противостоять вызовам со стороны России, Китая, Ирана только вместе – через объединение технологий, опыта и стратегической энергии наших стран", – Сергей Высоцкий.

Генеральный директор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас поблагодарил европейских партнеров за сотрудничество в производстве современного вооружения.

"Мы здесь, чтобы донести четкий месседж: только вместе, только сильным металлическим кулаком мы можем остановить агрессора", – Владислав Бельбас.

Бельбас акцентировал, что Украина имеет уникальный опыт ведения войны и организации производства в условиях боевых действий. Эти знания, по его словам, становятся все более ценными и для западных партнеров.

Экс-еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Штефан Фюле призвал не повторять ошибок прошлого относительно европейской перспективы Украины. Он вспомнил о Бухарестском саммите НАТО 2008 года, когда Украина получила обещание членства, но не План действий по его достижению – чем, по его мнению, воспользовался Владимир Путин.

"Мы пообещали свет в конце тоннеля, но не дали карты, как до него добраться. Так же рискует поступить ЕС – нельзя оставлять Украину лишь с ассоциацией. Нужна реальная перспектива членства", – Штефан Фюле.

Фюле подчеркнул, что Украина доказала свою приверженность европейским ценностям и должна быть полноправной частью европейского сообщества.