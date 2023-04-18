В Луганской области СБУ обнаружила схрон с российским оружием: арсенал гранат и автоматов. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили схрон оккупантов в прифронтовых районах Луганской области. Там во время контрдиверсионных мероприятий были спрятаны российские боеприпасы.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Среди изъятого – арсенал российских боевых гранат и стрелкового оружия системы Калашникова (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Одно из укрытий было обнаружено в поселке Сватовского района, который расположен всего в 3 км от линии фронта. Согласно информации, это место было обустроено боевиками российских оккупационных сил перед их бегством от контрнаступления украинских сил обороны.

Схрон разместили в полуразрушенном помещении заброшенного домовладения.

Сотрудники СБУ изъяли оттуда:

реактивную противотанковую гранату РПГ-22;

реактивную штурмовую гранату РГШ-1;

ручной пулемет Калашникова;

4 автомата Калашникова;

32 гранаты Ф-1;

20 гранат РГО;

4 ящика набоев количеством 4000 единиц.

Все обнаруженные боевые средства поражения переданы на нужды Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, скрытый арсенал военных средств поражения, принадлежавший снайперу незаконного вооруженного формирования террористической организации "ДНР", нашли на Донеччине. Там были ВОГы, гранаты, дымовые шашки и тысячи патронов различного калибра.

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