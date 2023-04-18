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В Луганской области СБУ обнаружила схрон с российским оружием: арсенал гранат и автоматов. Фото

Анастасия Ковалева
War
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В Луганской области СБУ обнаружила схрон с российским оружием: арсенал гранат и автоматов. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили схрон оккупантов в прифронтовых районах Луганской области. Там во время контрдиверсионных мероприятий были спрятаны российские боеприпасы.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Среди изъятого – арсенал российских боевых гранат и стрелкового оружия системы Калашникова (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Одно из укрытий было обнаружено в поселке Сватовского района, который расположен всего в 3 км от линии фронта. Согласно информации, это место было обустроено боевиками российских оккупационных сил перед их бегством от контрнаступления украинских сил обороны.

Схрон разместили в полуразрушенном помещении заброшенного домовладения.

Сотрудники СБУ изъяли оттуда:

  • реактивную противотанковую гранату РПГ-22;
  • реактивную штурмовую гранату РГШ-1;
  • ручной пулемет Калашникова;
  • 4 автомата Калашникова;
  • 32 гранаты Ф-1;
  • 20 гранат РГО;
  • 4 ящика набоев количеством 4000 единиц.

Все обнаруженные боевые средства поражения переданы на нужды Вооруженных сил Украины.

В Луганской области СБУ обнаружила схрон с российским оружием: арсенал гранат и автоматов. Фото
В Луганской области СБУ обнаружила схрон с российским оружием: арсенал гранат и автоматов. Фото
В Луганской области СБУ обнаружила схрон с российским оружием: арсенал гранат и автоматов. Фото
В Луганской области СБУ обнаружила схрон с российским оружием: арсенал гранат и автоматов. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, скрытый арсенал военных средств поражения, принадлежавший снайперу незаконного вооруженного формирования террористической организации "ДНР", нашли на Донеччине. Там были ВОГы, гранаты, дымовые шашки и тысячи патронов различного калибра.

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