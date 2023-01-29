В Луганской области в больницу привезли сотни ''вагнеровцев'': их отказываются лечить из-за сифилиса и СПИДа

Российские оккупанты продолжают нести потери на фронте, больницы на временно оккупированных территориях переполнены ранеными захватчиками. Только в одну из больниц в Луганской области на днях доставлены до 300 наемников ЧВК "Вагнера".

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Однако врачи отказываются их лечить, ведь большинство из доставленных оккупантов больны ВИЧ/СПИДом, сифилисом и туберкулезом. Об этом в утренней оперативной сводке сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Противник продолжает нести значительные потери. Так, в 15 городскую многопрофильную больницу Юбилейного Луганской области доставлены до 300 наемников так называемого ЧВК "Вагнер". Поскольку большинство из них являются носителями таких заболеваний как ВИЧ/СПИД, сифилис, туберкулез и пневмония, врачи отказываются оказывать им медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что армия России идет в наступление по трем направлениям. На Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях захватчики ведут наступательные действия. А на Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях они обороняются.

По состоянию на утро 29 января воины ВСУ отразили атаки около 16 населенных пунктов.