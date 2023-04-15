В Луганской области ВСУ максимально истощают врага, наносят россиянам существенные потери, – начальник ЛОВА

В Луганской области Силы обороны Украины наносят армии РФ существенные потери, максимально истощая ее. В частности, были отражены атаки южнее Дибровы и недалеко от Белогоровки.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. Он отметил, что это дает время для качественной подготовки резервистов ВСУ и накопления достаточного количества бронированной техники.

"Активные наступательные действия со стороны врага на нашем участке фронта продолжаются уже более месяца. Оккупанты давят на Силы обороны, пытаясь найти более-менее слабое место и организовать прорыв. Но это им так и не удалось совершить", – подчеркнул глава Луганской ОВА.

Артем Лысогор добавил, что россияне неоднократно заявляли о модернизации собственной армии, в частности, отказе от старой техники. Но за прошедшие сутки в Луганщине были подбиты три вражеских БМП-2, а также БМП-1, давно снятая с вооружения и производства.

Также, по его словам, уже несколько месяцев на оккупированной территории Луганской области не хотят решать юридическую коллизию, возникшую при переходе от одного законодательства к другому. Так, по российским законам увольнение со службы по возрасту происходит в 50 лет, а по законам так называемой "ЛНР" – в 55 лет.

"Впрочем, несмотря на многочисленные обращения людей, оккупационные власти манипулируют сроками внедрения законодательства РФ, в частности, в этом вопросе. Это позволяет и принудительно мобилизовать большее количество лиц, и соответственно увольнять со службы значительно позже", – объяснил Артем Лысогор.

Кроме этого в Северодонецке оккупанты задерживают людей за попытки позвонить родным.

"В некоторых районах Северодонецка люди нашли места на крышах многоэтажек, откуда можно позвонить родным. Однако об этой возможности быстро стало известно. С тех пор военные начали внимательно осматривать крыши. Кого там находят – забирают в комендатуру", – говорится в сообщении главы Луганской ОВА.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 13 апреля президент Владимир Зеленский назначил Артема Лысогора главой Луганской областной военной администрации. До этого Лысогор работал заместителем начальника Главного управления Нацполиции в Житомирской области и исполнял обязанности заместителя командующего Объединенными силами по привлечению сил и средств подразделений Национальной полиции.

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