В Луганской области женщин вывезли из роддома и обустроили там госпиталь для оккупантов

На территории временно оккупированной Луганской области российские войска уничтожают гражданские медицинские учреждения. В городе Антрацит путинские террористы закрыли даже роддом.

Видео дня

Из роддома в Антраците женщин принудительно вывезли в Луганск. Об этом в Telegram сообщает Луганская областная военная администрация.

По информации ОВА, российские оккупанты наладили логистическую сеть госпиталей для своих нужд. Из-за этого мирное население лишилось последней возможности получить малейшею медицинскую помощь.

"Оккупантам удалось наладить логистическую сеть госпиталей, уже почти вычеркнувшую из карты гражданские медицинские учреждения. Так, в Антраците закрылся даже роддом, откуда женщин вывезли в Луганск. Обустроен там еще один госпиталь для военных рф", – говорится в сообщении.

Напомним, на временно оккупированной территории Луганской области российские захватчики продолжают терроризировать местное население. Враг заблокировал для проведения "фильтрационных мероприятий" село Половинкино возле Старобельска.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированной территории Луганской области из больниц принудительно выписывают гражданских пациентов. Покинуть медучреждения заставляют даже тех, кто еще не закончил лечение.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская оккупационная армия несет огромные потери в Луганской области. Медучреждения региона переполнены ранеными захватчиками – их размещают даже в гинекологических и родильных отделениях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!