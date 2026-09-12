Россия наносит удары с помощью дронов по северу Украины: в Луцке и Фастове пострадали поезда, в Звягеле – остановка общественного транспорта. Видео
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Российские войска продолжают наносить удары по Украине с помощью ударных беспилотников. В Луцке и Фастове зафиксированы попадания по железнодорожной инфраструктуре, а в Звягеле Житомирской области российский дрон нанес удар по остановке общественного транспорта.
Несмотря на атаку, благодаря своевременной эвакуации пассажиров в Луцке и Фастове, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Россия атаковала железную дорогу в Луцке и Фастове
В "Укрзализныце" сообщили, что враг в очередной раз атакует железную дорогу. На данный момент попадания зафиксированы в Луцке и Фастове.
Благодаря своевременному обнаружению угрозы мониторинговой группой "Укрзализныци" пассажиров успели эвакуировать. В компании подчеркнули, что в результате атаки никто не пострадал.
В "Укрзализныце" отметили, что атака продолжается, а в небе находятся многочисленные российские ударные беспилотники. Железнодорожники работают с максимальной внимательностью и осторожностью, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и сотрудников.
В связи с ситуацией могут изменяться графики движения поездов. В "Укрзализныце" призвали учитывать возможные корректировки расписания в целях безопасности пассажиров.
Что известно о последствиях в Луцке
Секретарь Луцкого городского совета Андрей Разумовский сообщил, что в результате атаки российского беспилотника на Луцк пострадавших нет.
По его словам, пожар, возникший в результате атаки, уже локализован. Другие подробности о последствиях удара пока не сообщались.
В Звягеле дрон нанес удар по остановке
Помимо атак на железнодорожную инфраструктуру, российские войска нанесли удар по Звягелю в Житомирской области.
Удар был нанесен по одной из остановок общественного транспорта в городе, расположенной недалеко от автозаправочной станции.
Другие подробности о последствиях удара по остановке пока не сообщались.
В результате вражеской атаки в Коростенском и Звягельском районах возникли пожары на двух автозаправочных станциях и в магазине. Также загорелись два легковых автомобиля и сухая растительность. В результате обстрелов погибли два человека, ещё один получил ранения.
Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и угрозу повторных обстрелов, спасатели ликвидировали все пожары.
Утром в пятницу, 11 сентября, Россия нанесла удар по Киеву с помощью дронов-камикадзе. В двух районах города зафиксированы попадания по двум АЗС и офисному зданию, есть погибшие и пострадавшие.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 11 сентября российские войска вновь атаковали Киев с помощью дронов. В днепровском районе столицы вражеский БПЛА попал в 9-этажное здание: вспыхнул пожар.
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