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Россия наносит удары с помощью дронов по северу Украины: в Луцке и Фастове пострадали поезда, в Звягеле – остановка общественного транспорта. Видео

Ольга Ганюкова
War
3 минуты
44,2 т.
Пассажиров успели эвакуировать
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Российские войска продолжают наносить удары по Украине с помощью ударных беспилотников. В Луцке и Фастове зафиксированы попадания по железнодорожной инфраструктуре, а в Звягеле Житомирской области российский дрон нанес удар по остановке общественного транспорта.

Несмотря на атаку, благодаря своевременной эвакуации пассажиров в Луцке и Фастове, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Россия атаковала железную дорогу в Луцке и Фастове

В "Укрзализныце" сообщили, что враг в очередной раз атакует железную дорогу. На данный момент попадания зафиксированы в Луцке и Фастове.

Благодаря своевременному обнаружению угрозы мониторинговой группой "Укрзализныци" пассажиров успели эвакуировать. В компании подчеркнули, что в результате атаки никто не пострадал.

В "Укрзализныце" отметили, что атака продолжается, а в небе находятся многочисленные российские ударные беспилотники. Железнодорожники работают с максимальной внимательностью и осторожностью, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и сотрудников.

В связи с ситуацией могут изменяться графики движения поездов. В "Укрзализныце" призвали учитывать возможные корректировки расписания в целях безопасности пассажиров.

Последствия атаки на Луцк
Последствия атаки на Луцк
Последствия атаки на Луцк
Последствия атаки на Луцк
Последствия атаки на Луцк

Что известно о последствиях в Луцке

Секретарь Луцкого городского совета Андрей Разумовский сообщил, что в результате атаки российского беспилотника на Луцк пострадавших нет.

По его словам, пожар, возникший в результате атаки, уже локализован. Другие подробности о последствиях удара пока не сообщались.

Россия атаковала железную дорогу в Луцке

В Звягеле дрон нанес удар по остановке

Помимо атак на железнодорожную инфраструктуру, российские войска нанесли удар по Звягелю в Житомирской области.

Удар был нанесен по одной из остановок общественного транспорта в городе, расположенной недалеко от автозаправочной станции.

Другие подробности о последствиях удара по остановке пока не сообщались.

В результате вражеской атаки в Коростенском и Звягельском районах возникли пожары на двух автозаправочных станциях и в магазине. Также загорелись два легковых автомобиля и сухая растительность. В результате обстрелов погибли два человека, ещё один получил ранения.

Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и угрозу повторных обстрелов, спасатели ликвидировали все пожары.

Российские войска обстреливают Житомирскую область
Российские войска обстреливают Житомирскую область
Российские войска обстреливают Житомирскую область
Российские войска обстреливают Житомирскую область
Российские войска обстреливают Житомирскую область
Российские войска обстреливают Житомирскую область

Утром в пятницу, 11 сентября, Россия нанесла удар по Киеву с помощью дронов-камикадзе. В двух районах города зафиксированы попадания по двум АЗС и офисному зданию, есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 11 сентября российские войска вновь атаковали Киев с помощью дронов. В днепровском районе столицы вражеский БПЛА попал в 9-этажное здание: вспыхнул пожар.

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