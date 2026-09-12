Россия наносит удары с помощью дронов по северу Украины: в Луцке и Фастове пострадали поезда, в Звягеле – остановка общественного транспорта. Видео

Российские войска продолжают наносить удары по Украине с помощью ударных беспилотников. В Луцке и Фастове зафиксированы попадания по железнодорожной инфраструктуре, а в Звягеле Житомирской области российский дрон нанес удар по остановке общественного транспорта.

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Несмотря на атаку, благодаря своевременной эвакуации пассажиров в Луцке и Фастове, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Россия атаковала железную дорогу в Луцке и Фастове

В "Укрзализныце" сообщили, что враг в очередной раз атакует железную дорогу. На данный момент попадания зафиксированы в Луцке и Фастове.

Благодаря своевременному обнаружению угрозы мониторинговой группой "Укрзализныци" пассажиров успели эвакуировать. В компании подчеркнули, что в результате атаки никто не пострадал.

В "Укрзализныце" отметили, что атака продолжается, а в небе находятся многочисленные российские ударные беспилотники. Железнодорожники работают с максимальной внимательностью и осторожностью, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и сотрудников.

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В связи с ситуацией могут изменяться графики движения поездов. В "Укрзализныце" призвали учитывать возможные корректировки расписания в целях безопасности пассажиров.

Что известно о последствиях в Луцке

Секретарь Луцкого городского совета Андрей Разумовский сообщил, что в результате атаки российского беспилотника на Луцк пострадавших нет.

По его словам, пожар, возникший в результате атаки, уже локализован. Другие подробности о последствиях удара пока не сообщались.

В Звягеле дрон нанес удар по остановке

Помимо атак на железнодорожную инфраструктуру, российские войска нанесли удар по Звягелю в Житомирской области.

Удар был нанесен по одной из остановок общественного транспорта в городе, расположенной недалеко от автозаправочной станции.

Другие подробности о последствиях удара по остановке пока не сообщались.

В результате вражеской атаки в Коростенском и Звягельском районах возникли пожары на двух автозаправочных станциях и в магазине. Также загорелись два легковых автомобиля и сухая растительность. В результате обстрелов погибли два человека, ещё один получил ранения.

Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и угрозу повторных обстрелов, спасатели ликвидировали все пожары.

Утром в пятницу, 11 сентября, Россия нанесла удар по Киеву с помощью дронов-камикадзе. В двух районах города зафиксированы попадания по двум АЗС и офисному зданию, есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 11 сентября российские войска вновь атаковали Киев с помощью дронов. В днепровском районе столицы вражеский БПЛА попал в 9-этажное здание: вспыхнул пожар.

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