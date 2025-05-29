В МАГАТЭ не видят 'никаких' признаков подготовки России к запуску Запорожской АЭС – Reuters

Нет никаких признаков того, что Россия готовится перезапустить Запорожскую атомную электростанцию в Украине. Ранее о таких намерениях страны-агрессора заявили представители Киева.

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Об этом пишет Reuters. Издание ссылается на сообщение представителя МАГАТЭ, который пожелал остаться инкогнито.

"Наши команды продолжают подтверждать, что пока нет никаких признаков того, что сейчас будет вестись активная подготовка к перезапуску станции", – сообщил собеседник издания.

Такое заявление представитель ядерного надзорного органа ООН сделал 29 мая после того, как Украина пожаловалась на сообщения, что Россия готовится подключить ЗАЭС к своей энергосистеме, отметило издание.

Ранее руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко также отмечал, что ЗАЭС может быть подключена к энергосистеме РФ уже в скором времени. По его словам, до 22 мая оккупанты завершили строительство распределительного узла, компрессорной станции и магистральных ЛЭП.

А недавно издание The New York Times сообщило, что российские войска строят линии электропередач на временно оккупированных территориях на юго-востоке Украины, чтобы подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме.

Данные, собранные Greenpeace, и спутниковые снимки показывают новые линии электропередач и опоры между оккупированными украинскими городами Мариуполь и Бердянск на побережье Азовского моря, которые появились после февраля 2025 года.

По данным Greenpeace, это доказывает, что Москва готова перезапустить и эксплуатировать Запорожскую АЭС, которая была остановлена в начале полномасштабного вторжения России.

Как сообщал OBOZ.UA, Greenpeace обнародовала спутниковые снимки, которые свидетельствуют, что Россия, вероятно, готовит перезапуск оккупированной украинской ЗАЭС и ее присоединение к своей энергетической системе. В частности, на территориях Донецкой и Запорожской областей зафиксировано активное строительство линий электропередачи.

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