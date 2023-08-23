В МАГАТЭ зафиксировали взрывы вблизи Запорожской АЭС: что известно

Украинская Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) начала откачку воды из новой скважины с грунтовыми водами. В планах – построить еще одну на этой площадке в следующем месяце в рамках усилий по обеспечению достаточного охлаждения шести реакторов после разрушения российскими оккупантами Каховской плотины. Однако недавно там снова раздались взрывы. Причем в самой близи АЭС.

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Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. Он сообщил результаты проверки ЗАЭС группой Агентства.

"Завод продолжает принимать меры по решению дополнительных проблем, вызванных потерей Каховской плотины около десяти недель назад. Тот факт, что будет построено больше скважин, должен увеличить запасы воды, доступной для охлаждения. Однако общая ситуация с ядерной безопасностью остается нестабильной", — заявил Гросси.

Он подчеркнул, что есть потенциальные риски для АЭС, расположенной на передовой линии фронта. В частности, 14 августа сильный взрыв сотряс окна комнат экспертов, а два дня спустя раздалась стрельба.

Кроме того, еще один взрыв вблизи объекта произошел 17 августа, пять взрывов были слышны на некотором расстоянии от ЗАЭС 20 августа и еще пять 21 августа.

"Чтобы предотвратить ядерную аварию, которая может повлиять на людей и окружающую среду, по-прежнему имеет первостепенное значение соблюдение пяти основных принципов защиты Запорожской АЭС", – заявил Гросси.

К слову, в рамках мониторинговой деятельности на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ ожидают в ближайшие дни доступа на крыши реакторных зданий № 1, 2, 5 и 6.

"Третий принцип гласит, что эксплуатационный персонал должен быть в состоянии выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности и иметь возможность принимать решения без неоправданного давления. Под угрозу украинские ядерные объекты ставит не только повреждение физических конструкций, но и психологическое воздействие на эксплуатирующий персонал. Вот почему, пока продолжается эта ужасная война, Агентство работает с Украиной над предоставлением Украине медицинской помощи на ядерных объектах и ​​вблизи них, включая консультативные услуги. Это жизненно важная работа. Но настоящее решение – положить конец "конфликту", – сказал гендиректор.

К слову, помимо присутствия на ЗАЭС и Чернобыльской площадке, эксперты МАГАТЭ продолжают присутствовать на других АЭС Украины. За прошедшую неделю МАГАТЭ провело ротацию своих бригад на Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС, а на этой неделе проведет ротацию на Чернобыльской площадке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ситуация на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции ухудшилась. Безответственные и непредсказуемые действия оккупантов привели к нарушению целостности одного из барьеров на пути распространения радиации в окружающую среду.