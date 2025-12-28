В МАГАТЭ заявили о перемирии между Украиной и РФ на ЗАЭС

Киев и Москва заключили двустороннее временное перемирие на территории временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Причина связана с ремонтными работами.

Об этом сообщает агентство Reuters. Как сообщается, соглашение было достигнуто при посредничестве Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Группа МАГАТЭ будет контролировать ремонтные работы, которые, как ожидается, продлятся несколько дней, в рамках усилий по предотвращению ядерной аварии во время войны в Украине", – заявили журналистам агентства в МАГАТЭ.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в свою очередь конркетизировал, что начинается важный ремонт линии электропередач, которая питает энергетические установки реакторов.

Запорожская АЭС – последняя информация

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пока не найден компромисс по 12 пункту мирного соглашения, который касается предложения совместной эксплуатации станции США, Украиной и Россией.

До этого, Кремль устроил провокацию с обесточиванием электростанции, поскольку пытается переподключить ее к собственной энергосистеме. Однако "Росатом" не имеет специалистов, которые могли бы эффективно управлять модернизированным оборудованием ЗАЭС.

Как сообщал OBOZ.UA, однако только 19 ноября временно оккупированную ЗАЭС снова подключили к основной воздушной линии электропередачи "Днепровская".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!