В Мариуполь пожаловала 'бавовна': в городе слышали семь громких взрывов, оккупанты заявили о работе ПВО

Вечером 31 января в Мариуполе, который временно подконтролен России, массово раздаются взрывы. Системы противовоздушной обороны оккупантов активно заработали.

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Об этом рассказал советник мэра Павел Андрющенко на своем Telegram-канале. По словам очевидцев, прозвучало как минимум семь мощных взрывов, объявлена воздушная тревога.

"Неофициальные паблики пропаганды, конечно, отчитываются о стандартных "атаках БПЛА" и "всех целях сбиты". Желательное за действительное. Улыбаемся и ждем хороших новостей про бавовну. Ночь перестает быть томной", – иронично написал чиновник.

Также свидетели вечерних взрывов в Мариуполе рассказали, что видели яркую вспышку в небе, что означает поражение какой-то цели. Конечно, предварительной информации о сбитом объекте оккупанты не разглашают.

Напомним, что накануне, 28 января в Кальмиусском районе временно оккупированного Мариуполя раздался громкий взрыв. Там же расположены меткомбинаты "Азовмаш" и имени Ильича.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне обустроили во временно оккупированном ими Мариуполе вертолетную базу. Она расположена на территории уничтоженного врагом металлургического комбината "Азовсталь", где до последнего держали оборону украинские защитники.

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