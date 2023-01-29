В Мариуполь завезли еще одну партию ''мобиков'': жалуются, что идут воевать за ''копейки''

Командование РФ продолжает свозить во временно оккупированный Мариуполь новые партии пушечного мяса. У мобилизованных россиян якобы нет мотивации воевать против Украины, а свое участие в боевых действиях они оправдывают желанием заработать деньги.

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Два лагеря мобилизованных оккупантов разместили в поселках Ялта и Урзуф. Об этом в эфире "24 канала" рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, именно вблизи поселка Ялта российских оккупантов готовят и возят на полигон. При этом россияне рассказывают местным, что пошли на войну против Украины ради денег.

"Мотивации там нет. Они делятся с местными, что пошли на войну, потому что нужно платить ипотеку. Да и деньги какие-нибудь будут. Рабы – есть рабы", – рассказал Андрющенко.

Также советник городского головы добавил, что еще одну партию мобилизованных отвезли на территорию бывшего Никольского района, где их сейчас расселяют. При этом после серии "бавовны" командование пытается расселять личный состав рассредоточено.

Кроме того, Андрющенко подчеркнул, что в последние несколько недель контингент российских террористов увеличился в Мариуполе на 3-4,5 тысяч человек.

Напомним, российские захватчики обустроили во временно оккупированном ими Мариуполе вертолетную базу. Она расположена на территории уничтоженного врагом металлургического комбината "Азовсталь", где до последнего держали оборону украинские защитники.

Ранее сообщалось, что утром 28 января в Кальмиусском районе временно оккупированного Мариуполя раздался громкий взрыв. Там же расположены меткомбинаты "Азовмаш" имени Ильича.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Мариуполе на зданиях, заборах и в других заметных местах появились первые символы сопротивления – желтая лента и буква "Ї". Мариупольцы наряду с жителями других захваченных врагом украинских городов напомнили захватчикам, что им на украинской земле не рады;

– в начале января возле оккупированного Мариуполя вспыхнул самолет российских оккупационных войск. Он летел в сторону Ростова, загорелся и, петляя, стал снижаться.

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