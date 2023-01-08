В Мариуполе фиксируют военную активность россиян, – советник мэра

Во временно оккупированном Мариуполе зафиксирована военная активность российских оккупантов. По наблюдению с места больше она похожа на тренировку, чем на боевые действия.

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Об этом заявил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко. По его словам, "перемерием" не пахнет. Стандартная перегруппировка и пополнение происходили в течение всего дня.

"Колонна из двух систем ПВО С-300; 10 тягачей (в т.ч. три нагруженных авто Росгвардии) и две гражданские (по внешнему виду) фуры в сопровождении полиции оккупантов через центр Мариуполя-Мангуш-Бердянское направление. Интересно, что семь тягачей пустые, наверное, где-то там техника оккупантов приунила и требует долго отдыха на ремонтной базе", – сказано в сообщении.

Также активность оккупантов замечена в Никольске.

"Возможно, ротация или пополнение мобиками. Продолжаем отслеживать. Грузовики с БК, живой силой и БТРы в сторону Донецка. Высокая активность авиации", – добавил Андрющенко.

Кроме того, он отметил, что около 17-30 в районе Мариуполя самолет россиян по дороге в сторону Ростова-на-Дону вспыхнул и пошел по петлям вниз.

"Что это было и дальнейшая судьба самолета пока неизвестна, но тенденция интересная…" – сказал Андрющенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, возле оккупированного Мариуполя вспыхнул самолет российских оккупационных войск. Он летел в сторону Ростова, после чего загорелся и начал петлями спускаться вниз.

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