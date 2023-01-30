В Мелитополе кадыровцы изнасиловали российскую пропагандистку из НТВ и избили оператора

Группа кадыровцев во временно оккупированном Россией Мелитополе на Запорожье напала на сьемочную группу российского пропагандистского канала НТВ, которые приехали "освещать ход СВО". Терористы "батальона Ахмат" изнасиловали журналистку Ольгу Зенкову и избили оператора.

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Разобраться в данном вопросе руководство НТВ призвало Следком РФ, руководителю которого был направлен официальный документ. Его OBOZREVATEL получил из собственных источников (чтобы посмотреть документ, доскролльте до конца новости).

Авторы канала отметили, что эту тему запретили освещать в новостях, чтобы не "дискредитировать армию", однако руководство канала решило не оставлять этот вопрос на самотек.

В документе, направленном в Следком, указали, что пропагандистка Ольга Зенкова и оператор Артем Епифанов находились в отеле "Воронцовский" в Мелитополе, когда были атакованы группой лиц в камуфляжной форме, представившимися "бойцами батальона Ахмат".

"В результате нападения Епифанов Артем Сергеевич получил травмы средней тяжести, что засвидетельствовано протоколом осмотра в Мелитопольськой городской больнице №1. В отношении корреспондента Зенковой Ольги Викторовны группой лиц также были совершены насильственные действия полового характера", – сказано в обращении к Следкому.

Руководство пропагандистского канала пожаловалось, что в "военной комендатуре" Мелитополя им отказали в открытии уголовного дела.

Напомним: также в Запорожье в пьяной драке оккупанты убили "мобика" Виталия П. из Курской области. Тело "товарища" путинские солдаты выбросили на помойку, где его огрызли собаки.

Васильевским сотрудникам МВД удалось идентифицировать тело и его убийц, которыми оказались товарищи Виталия, с которыми последний вступил в конфликт в состоянии алкогольного опьянения. В итоге, по данным автора канала, было принято решение похоронить тело и зачислить погибшего Виталия в список "пропавших без вести".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– во временно захваченном Мелитополе по прибытии в город российских "мобиков" участились случаи изнасилования несовершеннолетних. Оккупационные власти скрывают факты таких преступлений;

– в Херсонской области военнослужащие РФ на протяжении 4 месяцев насиловали женщину. Другую местную жительницу с марта 2022 систематически обнажали и применяли пытки. В частности, обливали кипятком.

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