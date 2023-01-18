В Мелитополе оккупанты хотят производить минометы на заводе отца гауляйтера Балицкого

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские захватчики намерены производить минометы. Делать это они планируют на предприятии "Мелитопольский автогидроагрегат" (Агат).

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Интересно, что принадлежит оно семье местного гауляйтера Евгения Балицкого. Об этом "Суспільному" рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

По данным реестра Opendatabot, основателем и владельцем "Мелитопольского автогидроагрегата" является Балицкий Виталий Брониславович – отец главы оккупационной "администрации" Мелитополя Евгения Балицкого.

Федоров также объяснил, откуда у оккупантов запчасти и оборудование для выпуска минометов. До начала полномасштабной войны с РФ в селе Обильное под Мелитополем на заводе автотракторных запчастей производили детали минометов по заказу Вооруженных сил Украины. Это предприятие после оккупации разграбили россияне.

"Его одним из первых захватили рашисты и разграбили. Как всю продукцию со склада вывезли, так и вывезли все оборудование. Станки, комплексы для обработки и так далее", – отметил городской голова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Мелитополе 14 января прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, Вооруженные силы Украины поразили очередную базу российских оккупантов в захваченном городе.

– В ночь с 7 на 8 января на компрессорном заводе во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье, где российские военные обустроили склад с боекомплектом, прогремели мощные взрывы. После этого склад БК детонировал почти всю ночь.

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