''В мешке, на цементном полу, днем и ночью в наручниках'': Медведчук на РосТВ пожаловался на ''самый тяжелый день в жизни''. Видео

Подозреваемый в государственной измене председатель запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук пожаловался российским пропагандистам на "страдания", пережитые после задержания весной прошлого года. Предатель в эфире "Первого канала" назвал день задержания "самым страшным днем в своей жизни".

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Он делился с пропагандисткой Кремля Екатериной Стриженовой "шокирующими подробностями" "зверств", которые к нему применяли: о мешке на голове, лежании на бетонном полу и нескольких месяцах в наручниках. Фрагмент "откровений" предателя появился в сети.

Подозреваемый в государственной измене Медведчук, задержанный 12 апреля 2022 года и впоследствии обменянный на военнопленных защитников "Азовстали", пришел на пропагандистское телевидение РФ, чтобы рассказать о "зверствах киевского режима", которые он пережил во время ареста.

Так, особенно впечатлила его встреча с руководством СБУ после задержания.

"Кабинет начальника Департамента контрразведки СБУ, куда меня привезли в ночь с 12 на 13 апреля, после того, как вечером, в районе 18 часов, я был задержан. Меня привезли туда в каком-то колпаке, я не знал, где я нахожусь. Это я уже потом узнал, что это за кабинет. Я находился в мешке, фактически, потому что я находился в этом мешке на цементном полу несколько часов. Потом меня привели в этот кабинет. Куда меня вели, я не знаю. Но когда с меня мешок сняли, – вы видите по прическе, – то передо мной стоял председатель СБУ, на тот момент Баканов, и руководитель контрразведки", – заявил Медведчук, когда его спросили, где было сделано нашумевшее фото, на котором предатель облачен в форму ВСУ.

Кум президента РФ Владимира Путина также заявил, что задержали его не сотрудники СБУ, а территориальная оборона.

"Меня задержали не СБУ, а территориальная оборона. Задержали случайно. Меня, естественно, узнали, потому что в Украине я достаточно известная личность... Одели наручники, одели мешок и поволокли в другую машину. А потом я уже прибыл в контрразведку. Видимо, вызвали и все остальное", – жаловался Медведчук.

Предатель назвал день задержания "самым тяжелым в жизни", но вынужден был признаться, что ни во время задержания, ни впоследствии никто его не избивал. Однако Медведчук рассказал о других "зверствах" "киевского режима".

"Это был тяжелый день в моей жизни. Наверное, самый тяжелый в моей жизни. 12 апреля... Физического насилия ко мне не применяли. Но все остальное было... Я несколько месяцев находился в наручниках. Причем в наручниках днем и ночью", – с ухмылкой заявил предатель.

Напомним, 13 апреля 2022 года стало известно, что кума Путина Виктора Медведчука задержали по подозрению в совершении государственной измены. До того Медведчук, находившися под домашним арестом, скрывался – и был пойман при попытке сбежать из страны, переодевшись в форму ВСУ.

В сентябре 2022 года Медведчука обменяли на защитников Мариуполя, включая командиров "Азова". За кума Путина и 55 оккупантов Россия отдала 215 наших воинов. К моменту обмена, заявили представители украинских властей, Медведчук успел дать все показания, которые интересовали следствие, и вскрыл российских агентов в Украине.

При этом обмен не значит, что дело о госизмене Медведчука закрыто: до приговора его непременно доведут, уверили в Офисе генпрокурора Украины.