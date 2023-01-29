В МИД предложили Германии отдать Украине одну из подлодок

Бывший посол Украины в Германии, а ныне – заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник убежден, что Берлин мог бы передать нашему государству одну из 6 своих подлодок HDW Class 212A. Они считаются одними из лучших в мире.

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Об этом Мельник написал в своем Twitter. По мнению дипломата, это помогло бы Украине выдворить российский флот из Черного моря.

"Привет, ребята, я знаю, что получу новый шторм из д*рьма, но у меня есть еще одна творческая идея. Германия (ThyssenKrupp) производит одни из лучших в мире подводных лодок HDW Class 212A. Бундесвер имеет 6 таких подводных лодок. Почему бы не отправить одну в Украину? Тогда мы вытолкаем российский флот из Черного моря", – поделился идеей с подписчиками Мельник.

Напомним, ранее экспосол Украины в Германии обратился к министру обороны Германии: с требованием передать Украине боевые танки. Это произошло незадолго до того, как Берлин объявил о поставках Leopard 2 в Украину.

Также Мельник принялся призывать западных партнеров создать глобальную коалицию истребителей. По словам заместителя главы украинского МИД, его предложение о поставках в Украину немецких бомбардировщиков Tornado вызвало бурное обсуждение. Он отметил, что Нидерланды и Соединенные Штаты заявили, что были бы не против предоставления Украине современных истребителей F-16.

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