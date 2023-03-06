В МИД призвали Гаагский трибунал начать расследование убийства украинского пленника

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану. Он призвал расследовать убийство российскими оккупантами безоружного украинского военного.

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Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter обратился в Гаагский трибунал после появления в сети видео казни украинского пленника. Он подчеркнул, что военные преступники должны предстать перед правосудием.

"Ужасное видео, где безоружный украинский военнопленный был казнен российскими войсками только за то, что он сказал Слава Украине", – написал он.

Украинский министр подчеркнул, что это преступление – еще одно доказательство того, что война, развязанная Россией против Украины, является геноцидом.

"Очень важно, чтобы Карим Хан немедленно запустил расследование МКС по этому ужасному военному преступлению. Виновные должны предстать перед судом", – подчеркнул Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 марта Украину всколыхнуло видео убийства оккупантами безоружного украинского военнопленного. Россияне выстрелили в бойца после того, как тот произнес слова "Слава Украине!".

На очередное военное преступление россиян отреагировал в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что подобные действия оккупанты "отбеливаются" кремлевской пропагандой и мифами о "нацистах". Ермак заявил, что расстрел пленного — это военное преступление, и страна-агрессор будет отвечать за это.

Со своей стороны, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что России придется отвечать за каждое совершенное военное преступление.

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