В РФ нашли виноватого в подрыве Захара Прилепина в автомобиле. Российские пропагандисты решили, что ответственность за этот и другие террористические акты лежит не только на украинских властях, но на их "западных покровителях", в первую очередь на США

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Об этом сообща.т росСМИ. При этом, россияне считают, что таким образом США убирает своих оппонентов.

"6 мая в Нижегородской области в результате подрыва автомобиля на заложенном по ходу его следования взрывном устройств, серьёзные ранения получил российский писатель, публицист и общественный деятель Е.Н.Прилепин (Захар Прилепин)", – говорится в сообщении.

Российские правоохранительные органы выясняют все детали произошедшего. Однако уже сейчас из материалов, полученных оперативно сработавшими МВД России и СК России, очевидно, что речь идет об очередном террористическом акте, организованном и исполненном "киевским режимом", за которыми стоят западные кураторы.

"Теракт против Е.Н.Прилепина является очередным проявлением того системного подхода к устранению идейных оппонентов, который стараниями Вашингтона с 2014 г. активно насаждался на Украине, став базовым рефлексом киевского режима", – говорят в источнике.

Также в росСМИ добавили, что ответственность за этот и другие террористические акты лежит не только на украинских властях, но на их "западных покровителях", в первую очередь на США, чьими стараниями с момента государственного переворота в феврале 2014 г. кропотливо взращивался замешанный на "неонацизме антироссийский проект на Украине".

"Отсутствие осуждения очередного теракта в отношении российского журналиста и общественного деятеля со стороны Вашингтона является саморазоблачительным для американских властей", – добавили россияне.



Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Пискарев, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции (партия "Единая Россия) в Госдуме РФ, заявил, что к организации покушения на Прилепина якобы причастны власти Киева. Именно украинская сторона якобы организовала теракт, а из этого, по словам политика, следует одно: "спецоперацию" в Украине следует довести до конца.

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