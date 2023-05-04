В Минобороны предложили снизить призывной возраст до 25 лет

В Министерстве обороны предложили изменения в законодательство, заключающиеся в уменьшении предельного призывного возраста с 27 до 25 лет. Такие изменения необходимы, поскольку в период военного положения нет необходимости в пребывании граждан на военном учете до 27 лет.

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Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Министерства обороны Украины. Это позволит избежать дополнительных финансовых затрат, а также уменьшит нагрузку на медицинских работников и очереди для прохождения медосмотров.

Кроме того, такие изменения позволят вовлечь в военную службу значительное количество пригодных граждан, не имеющих статуса военнообязанных во время мобилизации.

"Длительное пребывание на военном учете призывников во время действия военного положения приводит к тому, что значительное количество пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено к военной службе по призыву во время мобилизации", – отметили в министерстве.

Отмечается, что все инициативы, связанные с усовершенствованием военного учета и мобилизацией, обоснованы и согласованы с правительственными и структурами безопасности и имеют целью укрепления обороноспособности государства.

Ранее сообщалось, какие изменения в мобилизации будут в мае и возможно ли усиление призыва из-за контрнаступления ВСУ. Так, лица с инвалидностью и мужчины, отсроченные по семейным обстоятельствам, также могут быть мобилизованы в добровольном порядке.

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