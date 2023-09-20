В Минобороны рассказали, сколько гражданских погибли от мин в Украине: среди них более 10 детей

От мин и взрывоопасных предметов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 246 гражданских. Среди них – 13 детей.

Кроме того, 521 человек получил ранения, в том числе – 53 ребенка. Об этом сообщил начальник управления противоминной деятельности Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности Минобороны, полковник Олег Шуварский во время брифинга в Military Media Center.

"Мы понимаем проблему и пытаемся сделать больше, чем возможно, чтобы устранить минную опасность", – заявил Шуварский.

В настоящее время, как он отметил, применяется более 20 машин механизированного разминирования, предназначенных для детонации или разрушения мин. Они способны обезвреживать мины на глубине до 30 см. Некоторые работают дистанционно.

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Техника помогает в разминировании и очистке взрывоопасных предметов деоккупированных территорий Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Харьковской, Николаевской и Херсонской областей.

Вместе с тем максимальная результативность сапера в сутки может достигать 100 м2, а машины механизированного разминирования – от 3000 до 5000 м2.

Сейчас в Украине используются машины механизированного разминирования из четырех европейских стран.

"На сегодняшний день силами безопасности и обороны применяются несколько типов машин механизированного разминирования, таких как хорватские DOKING MV-4, MV-10, словацкие Bozena-4, Bozena-5, швейцарские GCS-200 и DIGGER, а также британская Armtrak, которая была приобретена в рамках проекта United 24", – добавил представитель Минобороны.

Так удалось обследовать около 1840 км2 территории.

К слову, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что на разминирование всей территории Украины уйдет через 5–7 лет после завершения войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вышгородском районе Киевской области в лесу на мини взорвался легковой автомобиль. В результате взрыва водитель получил смертельное ранение и погиб на месте происшествия.

Также в Снигиревской общине в Николаевской области автомобиль Ford Transit взорвался на противотанковой мини. В результате несчастного случая погиб молодой парень – ему было всего 23 года.

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