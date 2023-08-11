В Минобороны возразили свою причастность к закупке некачественной формы: военная часть покупала форму напрямую

В Минобороны возразили свою причастность к закупке некачественной зимней формы для подразделения ТРО ВСУ. Там заявили, что военная часть приобретала форму напрямую. По этому поводу ведется расследование.

Видео дня

Об этом ведомство сообщило в Telegram. Там опубликовали комментарий министерства по информации Киевской городской прокуратуры и специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона о разоблачении и уведомлении о подозрении директору частной фирмы в завладении выделенными средствами.

"По материалам следствия, в 2022 году между воинской частью и швейной фабрикой были заключены договоры на поставку форменной одежды для военнослужащих. Подразделения Министерства обороны к данному процессу закупки: определение потребности, поиск исполнителя, заключение договора и сопровождение выполнения технических условий – не привлекались", – говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что в ведомстве исповедуется нулевая толерантность к коррупции и во всех случаях антикоррупционных действий министерство всесторонне содействует досудебному расследованию и проводит соответствующие внутренние проверки.

Вместе с тем, в Минобороны подчеркнули, что по закону лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу.

Как известно, скандал разгорелся вокруг того, что, по данным СМИ, Министерство обороны Украины осенью 2022 года якобы заключило контракт с турецкой фирмой Vector avia hava araçlari на поставку зимней одежды для военных.

Речь шла о том, что в Украину направились "камуфляжные куртки", которые переоформили как "зимние воздухозащитные" и почти втрое подняли цену.

"По нашим данным, средний вес китайских курток был 2 кг. А турецкой – 1,1 кг. Это очень похоже на разницу между летним жакетиком и зимней теплой курткой... В распоряжении ZN.UA есть пакет сопроводительных документов на одну из партий товара от Vector avia Здесь прекрасно видно, как 4900 курток общей стоимостью 142 тыс. долл. превращаются в 4900 курток за 421 тыс. долл. По дороге между турецкой и украинской таможнями куртки магически превратились из "камуфляжных" в "зимние воздухозащитные" и на этом превращении в государственного веса с 29 до 86 долларов за штуку", – говорится в журналистском расследовании.

Также СМИ писало, что в судебном реестре есть данные об уголовном производстве по этой одежде.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 февраля Госбюро расследований объявило о подозрениях трем чиновникам Минобороны, отвечавшим за закупки для армии. По словам генерального прокурора Украины Андрея Костина, последнего подозревают в лоббировании договоров на закупку продуктов по завышенным ценам, а также в причастности к закупкам бронежилеты, каски, одежды и других вещей для нужд ВСУ низкого качества на общую сумму более 1 млрд грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!