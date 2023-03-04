В Минцифре показали, как украинский ударный дрон уничтожил вражеский танк. Видео

Украинцы на оккупированных территориях продолжают активно сообщать Вооруженным силам Украины о позициях российских оккупационных войск, месторасположении российской техники и складов с боеприпасами. Через чатбот єВорог уже переданы сотни тысяч координат, по ним защитники Украины регулярно отрабатывали и уничтожали оккупантов.

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Момент поражения российского танка с помощью ударных дронов показали в Минцифре. Этот удар, вероятно, на оккупированной части Запорожской области, стал возможным благодаря помощи украинцев в оккупации.

"Враг дрожит от ваших заявок в чатбот. Помогайте ВСУ информацией. На этом видео ударный дрон уничтожает вражеский танк. Ночные обстрелы Запорожья мотивируют еще более упорно бороться с врагом и гнать его с нашей земли", – отметили в Минцифре.

Там напомнили, что воины Сил обороны Украины уже ликвидировали более 150 тысяч российских оккупантов и превратили в металлолом почти 3 400 танков армии РФ. Часто это происходит именно благодаря информации, переданной защитникам Украины людьми, которые остаются под оккупацией.

"465 тысяч украинцев уже воспользовались чатботом єВорог. Каждое сообщение важно. Продолжайте присылать заявки о позициях врага, технике оккупантов и складах с боеприпасами в чатбот @evorog_bot. Но обязательно соблюдайте правила личной безопасности. Не останавливаемся и помогаем военным!" – призывали в Минцифре.

Поражение вражеского танка зафиксировала Аэроразведка.

"Спасибо за отличный фрагмент Аэроразведке. И пользователям, которые посылают заявки в єВорог и координируют Силы обороны на оккупированных территориях", - подчеркнули в Минцифре.

Судя по опубликованным кадрам, вывести из строя вражеский танк удалось с помощью двух сбросов.

Напомним, накануне воины ВСУ ликвидировали еще 820 оккупантов, к утру 4 марта общие безвозвратные потери оккупационной армии РФ в живой силе достигли 152 тысяч.

Также 3 марта защитники Украины уничтожили вражеский бомбардировщик Су-34. Интересно, что произошло это над оккупированным с 2014 года городом Енакиево Донецкой области. Поскольку оттуда до линии фронта почти 30 км, сначала российские захватчики предположили, что самолет был сбит в результате "дружественного огня" российской ПВО.

По данным Воздушных сил, один из пилотов вражеского Су-34 погиб сразу, второй находился в тяжелом состоянии. Между тем, пока оккупационная "власть" уверяет, что оба пилота выжили, в провоенных российских пабликах уже к вечеру постили фото с Су-34 и подписями вроде "Вечного полета, братья".