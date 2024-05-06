Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий дал громкое интервью изданию The Economist, в котором, в частности, заявил, что выходом на границы 1991 года война не закончится. Что может закончить войну и какие три слова важнее любых пунктов и договоров с Россией - в эфире Апостроф TV объяснил военный эксперт Роман Свитан.

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Головне в інтерв'ю Скибіцького наступне – генерал ГУР сказав про те, що навіть вихід на кордон 1991 року не зупинить війну. І лише укладання договорів зупинить війну. Ключове – тут немає розмови про те, що завтра треба домовлятися. Війни закінчуються певними договорами, якщо протиборча сторона, скажімо, російська федерація - не розвалюється.

І саме це завдання – розвал російської федерації – нам треба й ставити. ГУРівці гарно розпочали два роки тому, згадуємо у Буданова висіли карти розчленованої росії. І це не просто так. Саме це – ключ до закінчення війни.

Адже формула миру для України складається лише з трьох слів. Не потрібно жодних 10 пунктів тощо, а лише три слова - розвал російської федерації.

І лише після розвалу російської федерації й настане мир в Україні. А для цього договір не потрібний, а треба просто розвалити російську федерацію. Причому це теж можливе завдання. Так, на Заході звучить аргумент, чому не можна допустити розвал російської федерації – мовляв, це ядерна держава. А ядерна держава нікому не програвала - і таке інше.

Але насправді ядерні держави програвали. Той самий Радянський Союз програв Афганістану - народу, що боровся за свою незалежність. Програв та розвалився. І жодного договору між Афганістаном та СРСР і близько не існувало. І зараз навіть ні в кого не виникне питання "а чи укладав Афганістан із СРСР договір".

Тому напрямок розвалу рф має бути одним із основних і закінчення війни цим і буде.

Щодо заяви Скибіцького про наступ російських військ на Харків та Суми. Тут у росіян одне завдання – розтягнути Збройні сили України по всьому фронту. Що ширше і далі, то краще. Таким чином, росіяни хочуть зменшити щільність військ на певній ділянці, де вони збираються проводити наступальні дії. Ми чудово розуміємо, що зараз росіяни запускають залізницю і їм треба відсунути від Вугледару наші війська. Тобто на ділянці фронту від Вугледара до Куп'янська продовжуватимуться бойові дії. І щоб зменшити щільність наших військ, росіяни намагаються витягнути наші сили під Харків та Суми. За великим рахунком, з боку Брянської, Курської та Білгородської областей проводитимуться наступальні заходи, які будуть більше схожі на топтання на місці. Росіяни позначатимуть свою присутність для того, щоб ми не змогли звідти зняти додаткові частини для посилення східного фронту.