В морг оккупированного Мелитополя завезли полную фуру ликвидированных захватчиков, – Федоров

Российские оккупанты снова понесли потери на Запорожье. В морг временно оккупированного Мелитополя 9 января завезли полную фуру трупов российских захватчиков, их выгрузили насыпью.

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Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его данным, также в городские больницы доставлено много раненых россиян из временно оккупированной Васильевки и ряда других населенных пунктов к северу от Мелитополя.

"С каждым днем средняя продолжительность жизни р*шистов буквально тает на глазах. Сегодня в морг пока еще оккупированного Мелитополя завезли полную фуру ликвидированных росвоенных. Частично разорванные тела разгрузили насыпью, заняв весь морг", – рассказал Федоров.

Также он сообщил об огромном количестве раненых российских захватчиков, которых массово свозят в мелитопольские больницы.

"Мелитопольские больницы также переполнены ранеными оккупантами, которых завезли из Васильевки и других населенных пунктов к северу от Мелитополя. ВСУ и силы сопротивления поражают!" – добавил Федоров.

Напомним, накануне, 8 января, в Мелитополе на заводе "Гидромаш", где разместились российские оккупанты, произошла "бавовна". Детонация, по словам очевидцев, продолжалась несколько часов подряд.

Впоследствии стало известно о последствиях прилетов. Украинским воинам удалось уничтожить два склада с БК. У захватчиков есть раненые.