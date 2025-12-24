В России ликвидировали полицейских, участвовавших в пытках украинских пленных. Операция по ликвидации ​​ двух сотрудников российского МВД была осуществлена в ночь на 24 декабря в Москве.

В результате взрыва двое российских полицейских погибли на месте, еще двое госпитализированы с тяжелыми травмами. Об этом OBOZ.UA сообщили источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Подробности взрыва

Источники сообщили, что взрыв прогремел на улице Елецкой в российской столице. В результате этого двое военных преступников, которые участвовали в войне против Украины и, в частности, пытали украинских военнопленных, были ликвидированы.

Как сообщают источники в ГУР МО, около часа ночи местный житель, в знак несогласия с агрессивной политикой Кремля, осуществил ликвидацию силовиков. Приблизившись к полицейскому автомобилю, стоявшему неподалеку от полицейского участка, мужчина бросил в окно автомобиля взрывной пакет, в результате чего раздался взрыв.

По информации источника в военной разведке, в результате взрыва двое российских полицейских погибли на месте, еще двое госпитализированы с тяжелыми травмами.

Источники в ГУР МО отмечают, что ликвидированные российские полицейские ранее участвовали в боевых действиях против Украины в составе российской оккупационной армии. Кроме того, есть доказательства их причастности к пыткам украинских военнопленных, которые систематически осуществляют российские оккупанты вопреки Женевским конвенциям и правилам и обычаям войны.

Ранее сообщалось о ликвидации командира российской бригады "Эспаньола", созданной из футбольных фанатов. Оккупанта, много лет воевавшего против Украины, "денацифицировали" без участия Сил обороны. По данным некоторых российских источников, его забили до смерти российские "правоохранители".

Как писал OBOZ.UA, утром 22 декабря в Москве был взорван автомобиль российского генерала, начальника управления оперативного планирования МО РФ Фанила Сарварова. В момент взрыва оккупант находился внутри авто.

