В МВД идентифицировали более 60 тысяч россиян, погибших на войне в Украине: все находятся в открытом доступе

В Украине в рамках проекта "Потерь.НЕТ" удалось идентифицировать более 61 тысячи ликвидированных российских оккупантов. Данные об уничтоженных в Украине захватчиках есть в открытом доступе.

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Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко. В пятницу, 4 августа, он вручил благодарности полицейским и курсантам за работу над этим проектом, передает пресс-служба ведомства в Telegram.

По его словам, по состоянию на 4 августа на сайте "Потерь.НЕТ" размещается информация про 61 431 идентифицированного оккупанта, погибшего на территории Украины.

Тимченко отметил, что руководство страны-агрессора не признает реальные потери российских войск в Украине. Однако, Украина работает над тем, чтобы идентифицировать каждого ликвидированного оккупанта и донести эту информацию до граждан РФ.

"Как известно, политическое руководство России никогда не признавало потери, но благодаря нашей работе гражданское население РФ наконец-то начало узнавать о настоящих цифрах погибших оккупантов", – заявил Тимченко.

"Потерь.НЕТ" – это проект, который был реализован МВД в сотрудничестве с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, в частности, Координационным штабом по обращению с военнопленными (проект "Хочу жить") и Нацполицией. Целью проекта является противодействие кремлевским нарративам путем донесения объективных данных по потерям России в войне.

Отметим, что по данным Генерального штаба ВСУ, с начала вторжения в Украину армия РФ потеряла уже 248 490 военнослужащих. Только за прошлые сутки, 3 августа, на фронте ликвидировали 640 российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, министерство обороны России заблокировало выступление командующего воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковника Михаила Теплинского от 2 августа. Вероятной причиной стало то, что тот раскрыл информацию о потерях российских десантников в войне против Украины.

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