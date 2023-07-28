В МВД показали, как бригада Нацгвардии 'Рубеж' жарит оккупантов на восточном направлении. Видео

Украинские воины каждый день отбивают атаки вражеских войск. В МВД показали, как бригада Нацгвардии "Рубеж" ликвидирует российских оккупантов на восточном направлении.

Видео дня

Об этом говорится в Telegram-канале главы МВС Игоря Клименко. По его словам, бойцы выложились на полную мощь (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Бригада Национальной гвардии "Рубеж" жарит оккупантов на восточном направлении", – говорится в описании к видеоролику.

На нем показано, как украинские воины бьют по оккупантам.

К слову, воин бригады Нацгвардии "Рубеж" вернулся с фронта и сразу пришел на урок своей дочери. Видео трогательной встречи показали в Министерстве внутренних дел Украины.

"Нам есть ради чего бороться! Воин бригады "Рубеж" приехал с фронта и сразу посетил урок своей дочери. Пусть каждая семья дождется своих героев", – отметили в МВД.

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