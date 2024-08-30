В МВД рассказали, сколько незадекларированного оружия может быть на руках у украинцев и как решить проблему

По оценкам европейских партнеров, на руках граждан Украины может находиться от 2 до 5 миллионов единиц незадекларированного оружия. Масштабы проблемы могут быть значительными.

Видео дня

Об этом во время телемарафона сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый. Он отметил, что точно определить количество незарегистрированного оружия невозможно, поскольку нет специальной методики для этого.

"Мы неоднократно говорили, что какой-то специальной методики, которая могла бы дать ответ, сколько у граждан Украины может быть незарегистрированного оружия, нет, поэтому установить определенное количество - невозможно. В то же время, по данным наших европейских партнеров, озвучиваются цифры от двух до пяти миллионов". единиц незарегистрированного оружия - может быть на руках у населения", - сказал Драпятый.

По его словам, чтобы справиться с этой ситуацией, предлагается принять законопроект, позволяющий гражданским лицам задекларировать оружие, боеприпасы и трофейное оружие. Это поможет более точно определить, сколько именно оружия находится на руках у населения, и лучше контролировать его обращение.

"Тогда мы будем более точно владеть информацией, сколько оружия есть у наших граждан", – добавил замминистра внутренних дел.

Ранее Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что украинцы готовы к легализации оружия после войны, но, прежде всего, должны быть организованы специальные учения по безопасному обращению, а само оружие должно храниться в отдельных местах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!