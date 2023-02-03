В МВД создадут штурмовые бригады 'Гвардия наступления', которыми усилят Силы обороны. Видео

В Украине создадут штурмовые бригады для усиления Сил обороны на фронте. Они будут называться "Гвардия наступления", а основу таких бригад будут составлять действующие нацгвардейцы, пограничники и полицейские. К ним могут приобщиться добровольцы.

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Об этом в четверг, 2 февраля, в эфире национального телемарафона сказал Игорь Клименко, назначенный исполняющим обязанности руководителя Министерства внутренних дел Украины. По его словам, формировать такие подразделения уже начали (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Клименко отметил, что штурмовые бригады будут нацелены на то, чтобы освободить захваченные российскими оккупантами территории и выйти на международно признанные границы.

Новые подразделения будут состоять из полицейских, пограничников, нацгвардейцев. По словам Клименко, часть из них уже воевала либо после 2014 года, либо с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

"Часть из них ранена. Подразделения будут состоять исключительно из добровольцев, которыми двигает патриотизм и таких людей очень много в нашем государстве", – отметил и.о. министра.

Чтобы присоединиться к "Гвардии наступления", нужно подать анкету на сайте storm.mvs.gov.ua. На этом ресурсе представлены все комплектующиеся бригады.

То есть мужчина сам может выбрать бригаду, в которой хотел бы служить. Есть бригада Национальной полиции "Лють", бригады Госпогранслужбы "Стальная граница" или другие бригады "Кара Даг", "Красная калина", "Буревой".

Кандидат должен пройти военно-врачебную комиссию, сдать психологический и физический тест. После этого его зачислят в бригаду.

Клименко также отметил, что для всех бойцов этих бригад сохраняются льготы, которые есть для военнослужащих и правоохранителей.

Как сообщил OBOZREVATEL, в Генштабе ВСУ заявили, что войска РФ готовятся к наступлению на четырех направлениях, там они активно ведут разведку и накапливают силы. Тем временем в Донецкой области усиливаются приготовления к скрытой мобилизации в ряды вражеской армии бюджетников и коммунальщиков.