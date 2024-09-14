В НАТО признали, что сделали мало для того, чтобы остановить вторжение Путина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс мог сделать больше для предотвращения российского вторжения в Украину. По его словам, предоставление Украине оружия могло бы помочь избежать крупномасштабной войны.

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Об этом он заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. Генсек объяснил, что страх перед Москвой помешал странам НАТО предпринять эти шаги.

"Сейчас мы предоставляем военную технику для войны – тогда мы могли бы предоставить военную технику для предотвращения войны", – сказал Столтенберг.

Столтенберг отметил, что члены Альянса не решились предоставить оружие, о котором просила Украина до начала вторжения, из-за опасений эскалации конфликта с Россией.

Также он подчеркнул, что закончить войну можно только путём переговоров.

"Чтобы закончить эту войну, на определенном этапе придется снова вести диалог с Россией. Но он должен базироваться на украинской силе", – добавил он.

Ранее командующий силами обороны Финляндии генерал Янне Яаккола заявил, что не исключает эскалации военного конфликта в Европе. По его мнению, страну-агрессора Россию ничто не удерживает от использования военной силы. Однако прямо сейчас для Финляндии Москва не представляет военной угрозы.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин заявил, что разрешение использовать западное дальнобойное оружие для ударов по территории России "изменит природу конфликта" и будет расценено как прямое участие стран НАТО в войне в Украине. Он пригрозил, что это вызовет "ответную реакцию" Москвы.

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