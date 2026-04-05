В Никополе враг распространяет листовки с угрозами о наступлении: населению объяснили цель РФ

В Никополе и Никопольском районе зафиксировали новую волну распространения листовок с угрозами наступления. Жителей призвали не контактировать с ними и не распространять подобный контент.

Ведь это часть психологического давления со стороны врага. Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Известно, что подобные листовки уже не впервые появляются на территории общины. Их цель – посеять панику среди населения и усилить психологическое давление на фоне постоянных обстрелов.

Жителей призывают не подходить к таким материалам, не брать их в руки, не фотографировать и не публиковать в соцсетях. Распространение подобных изображений фактически помогает врагу в реализации информационно-психологических операций.

Никопольский район с начала полномасштабного вторжения находится под регулярными атаками, однако продолжает держаться. "Никакие угрозы или провокации не повлияют на устойчивость громады", – сообщил Николай Лукашук.

