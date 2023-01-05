В Нижнегорском, что в Крыму, прогремели мощные взрывы: есть прилет, оккупанты задействовали ПВО. Видео

В ночь с 4 на 5 января в Крыму снова прогремели взрывы, на этот раз мощная "бавовна" была зафиксирована в поселке Нижнегорский. Оккупанты сообщили о работе своей противовоздушной обороны – с ее помощью они якобы пытались сбить дроны.

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Кадры работы российской ПВО распространились в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). В то же время на ролике видно, что был по меньшей мере один прилет.

Корреспондент OBOZREVATEL подтвердил факт обстрела. Он также рассказал, что в последние дни декабря оккупанты стянули в поселок много военной техники. Ее россияне могли разместить на железнодорожных отстойниках.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Джанкой в оккупированном Крыму днем во вторник, 3 января, слышали звуки взрывов. Российские захватчики утверждают, что в небе была воздушная цель, и ее якобы сбила противовоздушная оборона ВС РФ.

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