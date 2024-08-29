В Одессе раздался взрыв: враг запустил баллистику

В Одессе вечером 29 августа раздался взрыв. В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили о запуске российских ракет в направлении города.

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"В городе слышен взрыв!" – сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в 20:19. За минуты до этого в Воздушных силах ВСУ предупредили об активности тактической авиации РФ на северо-восточном направлении, угрозе для прифронтовых областей и угрозе баллистики с юга.

В 20:18 в ведомстве информировали о движении ракет на Одессу.

По состоянию на 20:56 в Одесской области объявили отбой воздушной тревоги.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 26 августа войска РФ устроили массированный обстрел Украины ракетами разных типов и "Шахедами".

Мощные взрывы прогремели и в Одессе, там семь человек получили ранения, в том числе трое детей.

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