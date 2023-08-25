В Одессе задержан сотрудник ВЛК с сообщниками: незаконно переправляли уклонистов за границу. Фото

В Одессе правоохранители задержали сотрудника военно-врачебной комиссии (ВЛК) и двух его сообщников. Злоумышленники незаконно переправляли уклонистов за границу.

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За свои услуги подозреваемые брали 10 000 долларов США с человека. Об этом сообщили в Киевская городская прокурора.

Установлено, что адвокат столичного региона, сотрудник военно-врачебной комиссии одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Одессе и два их пособника организовали масштабную схему по изготовлению документов для уклонения военнообязанных от призыва на военную службу.

После получения денег уклонявшихся направляли в Одессу для прохождения ВЛК. На этом этапе два пособника помогали им получить вывод о непригодности к военной службе якобы по состоянию здоровья.

В дальнейшем мужчины были освобождены от призыва на военную службу и имели возможность свободно выезжать с территории Украины за границу.

По данным следствия, услугами участников схемы могли воспользоваться более 100 мужчин призывного возраста.

Следователи сообщили сотруднику военно-врачебной комиссии одного из РТЦК и СП г. Одессы, а также двум пособникам о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и получении неправомерной выгоды ( ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Напомним, в Ровенской области заместитель командира воинской части выплачивал "боевые" доплаты своей бывшей жене и дочери, которые являются военными, но с начала полномасштабного вторжения находились на территории области. Они получали ежемесячно дополнительно от 30 до 100 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее ГБР разоблачило в Одесской области начальника материального обеспечения одной из воинских частей на вымогательстве денег у солдат. Подчиненных военных чиновник заставлял отдавать ему часть средств из ежемесячных надбавок, установленных им на период военного положения;

– уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, что за пленными военнослужащими сохраняются выплаты денежного довольствия. Членам их семей средства выплачиваются в определенной последовательности.

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