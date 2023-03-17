В Одесской области разоблачили дельцов, которые наживались на беженцах: отправляли во Францию и отбирали выплаты. Фото

В Одесской области разоблачили преступную группировку, которая обманом переправляла украинцев на территорию Франции. Там людей заставляли получать статус беженцев и отбираемые у них денежные выплаты пострадали сотни граждан нашего государства.

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Разоблачить и задержать злоумышленников в Одесской области и во Франции удалось в ходе совместной операции украинских и французских правоохранителей. Подробности сообщили в Главном управлении МВД в Одесской области.

Как отметили в ГУ МВД Одесщины, на территории региона злоумышленники разыскивали людей, у которых были материальные проблемы. Им делали "соблазнительное предложение" подзаработать на поездке за границу.

"Сообщники предлагали гражданам получить деньги за поездку во Французскую Республику, не раскрывая действительных намерений такой поездки и не отмечая, какие именно действия им необходимо будет осуществлять за предоставленные им средства", – отметили правоохранители.

В дальнейшем злоумышленники эксплуатировали своих жертв, которые попадали к ним в зависимость и не могли вернуться домой, потому что не знали языка и не имели денег на дорогу. Пострадавших привозили в город Мелен, где заставляли под вымышленной легендой просить статус беженцев и ежемесячное пособие, которое у них потом отбирали.

"В общей сложности с одного завербованного человека правонарушители получали около тысячи евро чистой прибыли. А за полтора года противоправной деятельности они вывезли из Одесской области за границу и провернули махинации с сотнями граждан", – рассказали правоохранители, добавив, что своим "промыслом" злоумышленники занимались с апреля 2019 по апрель 2021 года.

Сотрудники управления миграционной полиции в Одесской области вышли на след организованной преступной группы в 2021 году, с тех пор правоохранители начали документировать противоправную деятельность членов группировки.

По результатам спецоперации, проведенной правоохранительными органами Украины и Франции, всего разоблачены 25 правонарушителей.

16 злоумышленников были задержаны в Украине.

"Им на основании собранных доказательств предъявлены обвинения в вербовке и перемещении граждан с целью эксплуатации в Республику Франция, совершенные организованной группой - по ч. 2 и ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины. Согласно украинскому законодательству, злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Обвинительный акт уже направлен в суд", – говорится в сообщении.

Еще девять граждан Украины, причастных к преступной схеме, задержали во Франции.

"Их тамошние правоохранительные органы также привлекли к уголовной ответственности по подозрению в организации мошеннической схемы получения бюджетных денежных средств страны путем фиктивного оформления статуса беженцев", – добавили в ГУ МВД в Одесской области.

Напомним, ранее стало известно, что в Польше разоблачили сеть российских агентов, которые шпионили за западным оружием для Украины и готовили диверсии.

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали 6 человек. Все они иностранцы из-за восточных границ страны и работали на российские спецслужбы.

Задержанные российские агенты устанавливали на важных маршрутах и железнодорожных узлах Польши скрытые камеры, которые фиксировали движение на путях и передавали изображения в сеть.