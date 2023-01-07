В оккупированной Горловке захватчики намерены ''мобилизовать'' тысячи человек – ЦНС

Российские террористы намерены "мобилизовать" в ряды путинской армии тысячи человек на временно оккупированных территориях. Для этого захватчики уже увеличивают количество патрулей в городах.

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Речь идет, в частности, о Горловке, где перед "военкоматами" поставлен план "мобилизовать" 2000 человек. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Также враг готовится к новой волне "мобилизации" и в других населенных пунктах временно оккупированных территорий. В частности, на захваченных территориях Донецкой области россияне создают свое "ГИБДД". Местное руководство заменили приезжими россиянами. При этом инспекторам сообщено, что с них снята бронь.

Также во временно оккупированном Крыму охранные компании начали готовить "добровольцев" типа казаков.

"Российская федерация планирует новую волну мобилизации, которая коснется жителей захваченных территорий. Пропагандисты готовят фундамент для закрытия границ России и изоляции страны. На ВОТ призывать планируют владельцев российского паспорта, ведь никаких исключений для "новых регионов России" в Кремле делать не будут", – сообщили в ЦНС.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал подготовку к новой волне мобилизации в России. Он заявил, что власти РФ сделают все для того, чтобы попытаться изменить ситуацию на поле боя.

Ранее в Госдуме РФ выдали, что в стране-агрессоре якобы нет предпосылок к проведению второй волны мобилизации. Она не будет проводиться как минимум в ближайшие шесть месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Олег Жданов сообщил, что российский диктатор Владимир Путин готовит свою страну к масштабной войне против Украины. Чтобы добиться своих целей, он пытается привлечь к ней всех россиян, до последнего.

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