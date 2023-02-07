В оккупированной Макеевке ''бавовна'' на газопроводе: столб огня виден из Донецка. Фото и видео

Вечером во вторник, 7 февраля, во временно оккупированной Макеевке Донецкой области произошел масштабный пожар на газопроводе. Столб огня был виден даже из соседнего Донецка.

Видео дня

Об этом сообщали в местных пабликах (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). Там отмечалось, что загорелась газовая труба высокого давления.

В сети также уточнили, что инцидент произошел рядом с макеевским интернатом. На место пожара прибыли спасатели и другие экстренные службы. Информации о пострадавших в результате возгорания нет.

На данный момент причина "бавовны" в Макеевке не известна, однако оккупанты и российские пропагандистские СМИ уже успели обвинить во всем Вооруженные силы Украины.

Захватчики говорят, что ВСУ якобы выпустили по городу шесть 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "бавовна" случилась и в Донецке. Черный дым был виден в районе металлопрокатного завода (ДМПЗ). В сети пишут, что там якобы были прилеты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!