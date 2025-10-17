В оккупированном Донецке прогремели взрывы: говорят о прилете по складу БК. Видео

В ночь на 17 октября во временно оккупированном Донецке прозвучали взрывы. В сети появились сообщения о прилетах.

В донецких пабликах тем временем публиковали кадры из города, зафиксировавшие зарево от пожара и звуки вторичной детонации. Как предполагает Telegram-канал Exilenova+, прилет мог прийтись по складу боеприпасов

Что известно

Первые сообщения в донецких пабликах о том, что этот временно оккупированный город оказался под атакой, начали появляться около 2 часов ночи. Как утверждалось в Telegram-каналах, Донецк атаковали дроны.

Также в сети появились видео, зафиксировавшие гул двигателей дронов, попытки оккупантов их сбить, а также громкие взрывы и последующую вторичную детонацию.

"Донецк, сообщают об прилетах, по ходу "прикурили" склад БК", – прокомментировали кадры в Exilenova+.

Взрывы, как следует из комментариев в местных чатах, были слышны во многих районах города. Комментаторы жаловались на большое количество дронов, многочисленные взрывы, а также на вероятный прилет по одному из местных заводов и запах гари в воздухе.

Тем временем админы пабликов советовали жителям города "отойти от окон".

Ранее OBOZ.UA писал, что друг самопровозглашенной "королевы ДНР", местный "блогер" Кирилл Сириус выдал координаты российских оккупантов: он "подсветил" позиции российских войск возле супермаркета "Сигма" (бывший украинский "Ашан").

После этого 11 октября по "Сигме" прилетело, вследствие чего сгорел и сам ТЦ, и российская техника, расположенная рядом с ним.

Теперь горе-блогера российские пропагандисты обвиняют в "измене".

